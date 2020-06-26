В России за сутки заразились коронавирусом 6,8 тыс. человек

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом в России составило 6,8 тыс., общее количество заразившихся достигло 620 794. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Число вылечившихся за сутки пациентов составило 8988, всего с начала пандемии выздоровели 384 152 человека. Согласно данным штаба, число вылечившихся уже составляет около 62% от общего количества заразившихся коронавирусом.

В общей сложности от COVID-19 в России умер 8781 человек, за сутки - 176. По информации штаба, общее число умерших составляет 1,4% от всех заразившихся в России. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией остаются более 302 тыс. граждан.-0-