В России за сутки заразились коронавирусом 7113 человек

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 7113 до 613 994. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Количество выявляемых в сутки случаев заражения коронавирусом в России девятый день подряд не превышает 8 тыс. и непрерывно снижается уже около недели.

Число вылечившихся за сутки пациентов составило 6342, всего с начала пандемии выздоровели 375 164 человека. Согласно данным штаба, число вылечившихся превысило 61% от общего количества заразившихся коронавирусом в стране.

В общей сложности от COVID-19 в России умерли 8605 человек, за сутки - 92. По информации штаба, общее число умерших составляет 1,4% от всех заразившихся в России.-0-