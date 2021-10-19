В России за сутки зарегистрировали 1015 смертей из-за коронавируса, это новый максимум

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1015 против 998 днем ранее - до 225 325, сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) увеличилась до 2,8%, следует из данных штаба.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 33 740 - до 8 060 752. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,42%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 23 426 - до 7 040 481. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 87,3% от общего числа заразившихся.-0-