В России за сутки зарегистрировали 491 смерть из-за коронавируса - максимум за пандемию

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 491, что стало новым максимумом с начала пандемии. Это следует из опубликованных данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, сообщает ТАСС.
23 ноября зарегистрирован 361 летальный исход. Всего, по данным штаба, в стране зафиксировали 37 031 смерть из-за коронавируса.
Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,73%.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 24 326 до 2 138 828. Пять дней подряд количество новых случаев заражения превышает 24 тыс. В относительном выражении, согласно данным штаба, прирост составляет около 1,2%.
Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 23 226 до 1 634 671. Доля вылечившихся пациентов, согласно данным штаба, составляет 76,4%.
По последним данным Reuters, общее число зараженных коронавирусом в мире превысило 59 млн, с момента вспышки скончались 1 397 239 человек. Наибольшее число зараженных зафиксировано в США, Индии, Бразилии, Франции и России.-0-