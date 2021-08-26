В России за сутки зарегистрировали 820 смертей из-за COVID-19 - максимум с начала пандемии 

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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 820 против 809 днем ранее, до 179 243. Это стало максимумом с начала пандемии, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с новым заболеванием.
Предыдущий максимум - 819 смертей за сутки - был зарегистрирован 14 августа. Условная летальность инфекции (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до 2,63%.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 19 630, до 6 824 540. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,29%.
Число вылечившихся после заражения коронавирусом россиян возросло за сутки на 19 661, до 6 092 818. В настоящее время продолжают лечение 552 479 человек. Доля выписанных пациентов возросла до 89,3% от общего числа заразившихся.-0-