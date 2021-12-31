В России за сутки зарегистрировали 912 смертей из-за COVID-19, это минимум с 5 октября

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 912 против 926 днем ранее, до 308 860. Это минимум с 5 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) осталась на уровне 2,94%, следует из данных штаба.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 20 638, до 10 499 982. Впервые с 22 сентября количество выявленных за сутки случаев оказалось меньше 21 тыс. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,2%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 40 692, до 9 463 919. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до 90,1% от общего числа заразившихся.-0-