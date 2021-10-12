В России за сутки зарегистрировали 973 смерти из-за коронавируса. Это новый максимум

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 973 против 957 днем ранее. Всего от инфекции умерли 218 345 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост в абсолютном выражении стал максимальным с начала пандемии. Кроме того, уже семь дней подряд в стране фиксируют более 900 смертей из-за коронавируса в сутки.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло за сутки на 28 190. Общее количество инфицированных в России достигло 7 832 964.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 20 706. Всего уже выздоровели 6 894 285 человек.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 88% от общего числа заразившихся.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) осталась на уровне 2,79%, следует из данных штаба.-0-