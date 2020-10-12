В России за время пандемии закрылось около 62% торговых точек

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 62% торговых точек закрылось в РФ за время пандемии с марта по июль. Об этом говорится в материалах Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети), сообщает ТАСС.

"Сокращение платежеспособного спроса, законодательные ограничения негативно сказываются на отрасли торговли в целом. После COVID-19 проблема еще более обостряется. На 26% сократилось количество предприятий торговли с 2017 года. На середину июля 2020 года в стране действовало на 62% торговых точек меньше, чем в начале пандемии в марте", - говорится в материалах ассоциации.

Как указывает АКОРТ, на конец 2019 года из 1,081 млн предприятий 172 тыс. находилось в стадии угасания, в подавляющем количестве случаев это предприятия малого и среднего бизнеса (МСБ). "За последний год количество предприятий МСБ в стране сократилось на 22,5%. Основная волна закрытий бизнеса пришлась на период пандемии, в том числе из-за сложностей с арендодателями. Повторный локдаун может привести к сокращению субъектов малого и среднего предпринимательства вдвое", - отмечается в материалах.

Ассоциация предлагает оказать меры поддержки отрасли. В частности, АКОРТ видит эффект от запуска программы адресной продовольственной помощи, за счет внедрения которой потребительский спрос может увеличиться на 319 млрд российских рублей в год. Вместе с тем оплата больничных листов, обязательного тестирования сотрудников на COVID-19 за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (ФСС) сэкономит отрасли не менее 7,5 млрд российских рублей за шесть месяцев, считают в АКОРТ.-0-