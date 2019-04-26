В России задержан планировавший теракт последователь ИГ

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ФСБ России сообщило о задержании в Нальчике члена международной террористической организации "Исламское государство", который планировал теракт, сообщает ТАСС.

По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России, задержанный ранее входил в состав так называемой баксанской бандгруппы, где изготавливал самодельные взрывные устройства, аналогичные использовавшимся при нападении на Баксанскую ГЭС в 2010 году и подрыве сотрудников правоохранительных органов на территории Кабардино-Балкарии в период с 2009 по 2012 год.

Изъято изготовленное им взрывное устройство.-0-