В России задержаны 106 сторонников украинской неонацистской группировки "МКУ"

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. ФСБ России задержала в 37 российских регионах 106 сторонников украинской неонацистской группировки "МКУ", двое из них подозреваются в подготовке нападений на образовательные учреждения. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД и Следственным комитетом РФ проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в отношении выявленных в 37 регионах Российской Федерации 106 сторонников украинской неонацистской молодежной группировки "МКУ", - отметили в ЦОС ФСБ.

Группировка была создана гражданином Украины Егором Красновым, 2000 года рождения, объявленным в международный розыск и действующим под покровительством украинских спецслужб, сообщили в ФСБ РФ.

"В числе задержанных сторонников "МКУ" установлено трое администраторов интернет-сообществ данной организации, пропагандировавших по указанию Краснова экстремистскую идеологию и призывавших совершать насильственные акции. Еще двое задержанных подозреваются в подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения", - сообщили в ФСБ.

В ЦОС отметили, что "целью мероприятий являлось пресечение инспирированной Красновым в различных регионах Российской Федерации акции, в рамках которой его сторонникам посредством мессенджеров и социальных сетей доводились указания о совершении террористических актов и массовых убийств". При этом в Пензенской области и Республике Коми пресечена преступная деятельность аффилированных с "МКУ" двух экстремистских групп численностью пять и восемь человек соответственно. По адресам их проживания изъяли гладкоствольное и нарезное гражданское охотничье оружие и боеприпасы к нему, пневматические пистолеты, охолощенные пистолеты и автоматы. Сейчас проверяется информация о намерениях их переделки в боевые аналоги. Также изъято большое количество холодного оружия, баллончики со слезоточивым газом.

"Решается вопрос о привлечении указанных лиц к уголовной ответственности. В отношении остальных задержанных, в числе которых есть те, кто непосредственно состоял в интернет-переписке с Красновым и получал от него инструкции по проведению насильственных акций и изготовлению самодельных средств террора, продолжаются проверочные мероприятия, по результатам которых будут вынесены соответствующие процессуальные решения или приняты меры профилактики", - сообщили в ФСБ.

Главным следственным управлением СК РФ в отношении Егора Краснова расследуется уголовное дело по ч.4 ст.33, ч.2 ст.105 УК РФ.-0-