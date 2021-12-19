В России зафиксировали 1023 смерти из-за коронавируса за сутки

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1023 против 1076 днем ранее, до 297 203. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией. Количество зарегистрированных за сутки смертей стало минимальным ровно за два месяца, с 19 октября.

Условная летальность нового заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,91%.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 27 967, до 10 214 790. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,27%.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, снизилось до 932 666.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 32 655, до 8 984 921. Доля выписанных пациентов возросла до 88% от общего числа заразившихся.-0-