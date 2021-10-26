В России зафиксировали 1106 смертей от коронавируса за сутки

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1106 против 1069 днем ранее, это новый максимум с начала пандемии. Всего с начала пандемии умерли 232 775 пациентов, сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новым заболеванием.

Уже восемь дней подряд регистрируют свыше 1000 смертей от ковида в сутки.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 36 446. Общее количество инфицированных в России достигло 8 316 019.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло на 26 973. Всего уже выздоровели 7 213 584 человека. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 86,7% от общего числа заразившихся.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) осталась на уровне 2,8%.-0-