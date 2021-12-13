В России зафиксировали 1121 смерть из-за коронавируса за сутки. Это минимум с 26 октября

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1121 против 1132 днем ранее. Это минимум с 26 октября. Всего от инфекции умерли 290 604 человека, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,89%.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 29 558 против 29 929 днем ранее. Общее количество инфицированных в России достигло 10 046 454. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,3%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 28 561. Всего уже выздоровели 8 769 916 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 87,3% от общего числа заразившихся.-0-