В России зафиксировали 819 смертей от коронавируса за сутки

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14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 819 до 169 683. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новым заболеванием.Максимум по количеству смертей за сутки в России обновляется третий день подряд: в четверг штаб сообщил о 808 умерших, в пятницу - о 815.Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,58%, следует из данных штаба. В частности, в Москве зарегистрировали 57 смертей, в Санкт-Петербурге - 48, в Иркутской области - 39, в Краснодарском крае - 34, в Пермском - 29, в Ростовской и Нижегородской областях - по 28.Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 22 144 до 6 579 212. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,34%. В частности, в Москве за сутки выявили 2317 случаев заражения, в Санкт-Петербурге - 1823, в Подмосковье - 1307, в Нижегородской области - 544, в Свердловской - 524.Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, возросло до 541 639 - максимум с 19 января.Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 19 550 до 5 867 890. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 89,2% от общего числа заразившихся. В частности, в Москве за сутки выздоровели 2844 человека, в Санкт-Петербурге - 1899, в Подмосковье - 1857, в Пермском крае - 555, в Красноярском - 501.-0-