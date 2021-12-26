В России зафиксировали 968 смертей из-за коронавируса за сутки, минимум с 11 октября

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 968 против 981 днем ранее - до 304 218. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В абсолютном выражении прирост стал минимальным с 11 октября. При этом в стране уже третий день подряд регистрируют менее 1 тыс. смертей из-за ковида.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,93%, следует из данных штаба.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 23 721 до 10 392 020. В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал минимальным с 29 сентября. В относительном выражении он составил 0,23%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом россиян возросло за сутки на 37 285, до 9 259 771. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до 89,1% от общего числа заразившихся.-0-