В России зафиксировали полуторамесячный максимум зараженных COVID-19

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 5 529, это максимум за период с 27 июля. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

По данным штаба, новые 730 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, это максимум за период с 30 июня. Общее число заразившихся в РФ достигло 1 073 849 человек. Всего в настоящее время в России продолжают лечение 170 759 человек.

Число вылечившихся пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло в России на 5 605, всего выздоровели 884 305 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 82,3% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 увеличилось в России за сутки на 150 - это максимум за период с 31 июля. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 18 785 человек или 1,75% от всех заразившихся в России.

По данным Reuters, в мире подтверждено 29,265 млн случаев COVID-19, с момента вспышки скончались 926 тыс. зараженных. Наибольшее число инфицированных зафиксировано в США (6,571 млн), на втором месте Индия (4,846 млн), на третьем - Бразилия (4,345 млн).-0-