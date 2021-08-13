В России зафиксирован антирекорд по летальным случаям из-за COVID-19 с начала пандемии

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13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России за сутки из-за COVID-19 умерли 815 человек - максимум с начала пандемии, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией.Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 22 277 - до 6 557 068. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,34%.Второй день подряд в стране регистрируют более 800 летальных исходов - в четверг штаб сообщил о 808 умерших. Всего с начала пандемии, по его данным, в России умерли 168 864 заболевших.Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до 2,58%.-0-