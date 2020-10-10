В России зафиксирован рекордный прирост случаев COVID-19 с начала пандемии

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России за минувшие сутки зафиксировано 12 846 новых случаев заражения COVID-19, что стало рекордным показателем с начала пандемии, сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

Количество выявленных случаев обновляет максимум второй день подряд: 9 октября штаб сообщал о 12 126 инфицированных за сутки. Всего в России заразились 1 285 084 человека.

Число выздоровевших россиян за сутки возросло на 6781 до 1 016 202. Число летальных исходов за сутки увеличилось на 197. Всего с начала эпидемии умерли 22 454 человека.

По данным штаба, условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,75%.-0-