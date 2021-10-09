В России зафиксирован суточный максимум смертей из-за COVID

9 октября, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 968 против 936 днем ранее - до 215 453. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
Количество умерших за сутки вновь оказалось максимальным с начала эпидемии, при этом в стране регистрируют свыше 900 смертей от новой болезни четвертый день подряд. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) осталась на уровне 2,78%, следует из данных штаба.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 29 362 - это максимум с 24 декабря и второе по величине значение за эпидемию. Общее количество инфицированных увеличилось до 7 746 718.
Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 21 049. Всего уже выздоровели 6 840 845 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 88,3% от общего числа заразившихся.-0-