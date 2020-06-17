В России зафиксировано минимальное c 30 апреля суточное число новых случаев COVID-19

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 7 843, это является минимумом с 30 апреля. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.

Всего в России 553 301 заразившийся новой коронавирусной инфекцией.

Число активных случаев в РФ снизилось до 241 481. Среди новых заразившихся симптомов нет у 2 494 (31,8%) человек.

Число вылечившихся за сутки пациентов, у которых ранее диагностировали COVID-19, составило в России 10 036 человек, общее количество выздоровевших достигло 304 342 человек. Согласно данным штаба число выздоровевших составило 55% от общего количества заразившихся коронавирусом в РФ.

Новые 1 065 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, это самый низкий показатель с 11 апреля.

Общее число зараженных COVID-19 в мире, по данным Reuters, составляет 8,18 млн. Наибольшее количество зараженных зафиксировано в США (2,14 млн), на втором месте - Бразилия (923 тыс.), на третьем - Россия (553 тыс.).-0-