В России зафиксировано рекордно высокое суточное число летальных исходов из-за COVID-19

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки увеличилось на 232 до 4374. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Предыдущее максимальное значение составляло 174, его фиксировали дважды - 26 и 28 мая.

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло за сутки на 8 572 до 387 623.

Число выздоровевших пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, достигло 159 257 человек, что составляет 41% от общего числа заразившихся. Согласно данным, за сутки в России выписаны 8 264 человека.

Новые 2 332 случая заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, за сутки выписаны 3 473 пациента, у которых диагностировали коронавирус. Всего в российской столице выписаны 74 724 человека, что составляет 42,5% от всех заразившихся в городе. Всего в Москве 175 829 заразившихся.

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в мире составляет 5,8 млн, с момента вспышки скончались 360 тыс. человек, выздоровели 2,4 млн.-0-