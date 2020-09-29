В России занято почти 90% коек для пациентов с коронавирусом

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 90% из 129 тыс. коек, развернутых в России для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, заняты. При этом в случае необходимости число коек может быть увеличено, сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Спрогнозирован пик заражений коронавирусом в России Эксперт отметил, что не видит смысла в введении строгих мер изоляции, так как не удастся достигнуть их соблюдения среди 80% граждан. Агаси Тавадян уверен, что именно такой показатель нужен для их эффективности.

"В начале распространения новой коронавирусной инфекции в нашей стране к приему инфекционных пациентов было готово около 50 тыс. коек. В период высокой заболеваемости COVID-19 нам оперативно удалось нарастить их количество до 184 тыс. коек. В дальнейшем в связи со снижением числа заболевших и госпитализированных мы перевели часть инфекционных коек в резерв - для приема пациентов по основному профилю и оказания плановой медицинской помощи. В настоящее время для пациентов с COVID-19 развернуто 129 750 коек, из которых заняты 115 500, что составляет 89%. При необходимости в случае роста заболеваемости дополнительные койки будут переведены из резерва для приема пациентов с коронавирусом", - сказал он.

При этом Кузнецов отметил, что врачи призывают жителей страны не испытывать систему здравоохранения и максимально соблюдать все меры профилактики COVID-19: носить маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию и правила гигиены рук, использовать антисептики и по возможности избегать людных мест. "Всеобщее следование этим простым советам поможет не допустить роста заболеваемости. При первых симптомах недомогания обращайтесь за медицинской помощью", - заключил помощник главы Минздрава.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что в РФ свободны около 51% больничных коек для пациентов с коронавирусом.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 159 573 случая заражения, выздоровели 945 920 человек, умерли 20 385.-0-