В России запретят использовать открытый огонь на балконах квартир

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство России утвердило изменения в правила противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Согласно новым правилам, запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц. Таким образом, россияне не смогут жарить шашлыки на балконах, зажигать свечи и даже курить. Запрет на курение в пожароопасных и взрывоопасных местах не касается специальных мест для курения.

Кроме того, правилами установлены и новые требования к обеспечению пожарной безопасности медицинских учреждений и кинотеатров. Так, кинотеатры обязали перед сеансами информировать зрителей о действиях в случае пожара. Что касается больниц, то теперь палаты для детей и тяжелобольных будут размещаться преимущественно на первых этажах.

Новые правила противопожарного режима вступят в силу с 1 октября.-0-