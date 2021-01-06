В России запустят новую площадку для производства вакцины "Спутник V"

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакцину против коронавируса "Спутник V" на территории России сейчас производят шесть площадок. Вскоре планируется запуск еще одной, цитирует ТАСС министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

На селекторном совещании Михаил Мурашко уточнил, что объемы производства вакцины "Спутник V" растут, в регистрационное удостоверение уже внесены шесть производственных площадок на территории Российской Федерации. "Готовится к внесению седьмая площадка. Постоянно вводятся в гражданский оборот новые партии вакцины", - сказал он.

По словам министра здравоохранения, более 1,5 млн доз вакцины против новой коронавирусной инфекции "Спутник V" и более 45 тыс. доз вакцины "Эпиваккорона" уже выпущены в гражданский оборот для масштабной вакцинации.-0-