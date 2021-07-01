В России зарегистрировали 672 смерти от COVID-19 за сутки - максимум за пандемию

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло за сутки на 23 543, это максимальное значение с 17 января, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Общее количество инфицированных в России достигло 5 538 142.
Число вылечившихся после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 16 928. Всего уже выздоровел 5 017 321 человек. Доля выписанных пациентов достигла 90,6% от общего числа инфицированных.
Число летальных исходов возросло за сутки на 672 против 669 днем ранее, это новый максимум с начала пандемии. Всего от инфекции умерли 135 886 человек. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,45%.-0-