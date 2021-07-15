В России зарегистрировали 791 смерть из-за коронавируса за сутки - максимум с начала пандемии

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 791 против 786 днем ранее - это максимальное значение с начала пандемии. Всего от инфекции умерли 146 069 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 25 293. Общее количество инфицированных в России достигло 5 882 295.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 21 493. Всего уже выздоровели 5 278 976 человек. Доля вылечившихся, согласно данным штаба, выросла до 89,7% от общего числа инфицированных.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) осталась на уровне 2,48%, следует из данных штаба.-0-