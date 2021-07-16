В России зарегистрировали 799 смертей из-за коронавируса за сутки - максимум за пандемию

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 799 против 791 днем ранее - это максимальное значение с начала пандемии. Всего от инфекции умерли 146 868 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 25 704. Общее количество инфицированных в России достигло 5 907 999.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 21 932. Всего уже выздоровели 5 300 908 человек. Доля вылечившихся, согласно данным штаба, выросла до 89,7% от общего числа инфицированных.
Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) осталась на уровне 2,49%, следует из данных штаба.-0-