В России зарегистрировали минимум смертей из-за COVID-19 за сутки с 27 сентября

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01 января 2022, 12:56

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1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 847 против 912 днем ранее, до 309 707. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Количество зарегистрированных за сутки смертей, таким образом, стало минимальным с 27 сентября. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,94%.

Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране возросло за сутки на 19 751, до 10 519 733. Впервые с 22 сентября количество выявленных за сутки случаев оказалось меньше 20 тыс. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%.

Количество пациентов, которые проходят лечение в данный момент, снизилось до 712 963.

В России после коронавируса выздоровели 33 144 человека за сутки. Всего от коронавируса вылечились 9 497 063 человека. Доля выписанных пациентов, возросла до 90,3% от общего числа заразившихся.-0-

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