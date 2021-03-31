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31 марта 2021, 09:01

В России зарегистрировали первую в мире вакцину против COVID-19 для животных

Фото ТАСС
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31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая в мире вакцина против коронавируса нового типа для животных, разработанная учеными Россельхознадзора, зарегистрирована в России. Об этом журналистам заявил заместитель руководителя надзорного ведомства Константин Савенков, сообщает ТАСС.

"Вакцина против коронавирусной инфекции (COVID-19) плотоядных животных сорбированная инактивированная "Карнивак-Ков", разработанная подведомственным Россельхознадзору ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" (ФГБУ "ВНИИЗЖ"), зарегистрирована в России. Она является первым и на сегодняшний день единственным в мире профилактическим препаратом от COVID-19 для животных", - сказал Константин Савенков.

По его словам, уже в апреле может быть запущено массовое производство вакцины на базе крупнейшей в стране платформы по производству препаратов для животных Федерального центра охраны здоровья животных. Он добавил, что в клинических испытаниях вакцины, стартовавших в октябре прошлого года, были задействованы собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные. "Итоги исследований позволяют сделать заключение о безвредности вакцины и об ее высокой иммуногенной активности, поскольку у всех испытуемых вакцинированных животных в 100% случаев были выработаны антитела к коронавирусу", - заверил эксперт.

Константин Савенков также отметил, что ученые Россельхознадзора продолжают изучать, на какой срок вырабатывается иммунитет после введения препарата. "На сегодняшний день этот показатель составляет не менее шести месяцев", - сказал он.

Интерес к российской разработке проявляют другие страны, в том числе Греция, Польша, Австрия, а также США, Канада и Сингапур. "В связи с регистрацией случаев заболевания животных COVID-19 во многих странах, вакцину, разработанную ФГБУ "ВНИИЗЖ", планируют приобретать как отечественные звероводческие хозяйства, так и коммерческие структуры из Греции, Польши и Австрии. Интерес к "Карнивак-Ков" проявляют и предприятия из США, Канады и Сингапура", - сообщил Константин Савенков.

По его словам, вакцина имеет особую значимость, поскольку, как отмечает Всемирная организация здравоохранения животных (МЭБ), некоторые виды животных восприимчивы к COVID-19. Случаи выявления этого заболевания зарегистрированы во многих странах, которые еженедельно сообщают МЭБ о новых случаях заражения. Например, на прошлой неделе МЭБ получила сведения о выявлении коронавирусной инфекции у трех домашних питомцев в Мексике и одном в Италии, привел пример заместитель главы Россельхознадзора.

Он также напомнил, что неделей ранее официальные источники Аргентины заявили о регистрации заболевания у четырех собак и кошек. Кроме того, в 2020 году фиксировались массовые выявления COVID-19 на норковых фермах. В частности, заражения мутировавшим вирусом были обнаружены в большинстве звероводческих хозяйств Дании, в связи с чем власти страны приняли решение о массовом уничтожении этих животных. По словам Константина Савенкова, в России до настоящего момента официально установлены два факта заражения кошек новой коронавирусной инфекцией: в Москве и Тюмени.

"Применение вакцины, по мнению российских ученых, может предостеречь развитие мутаций вируса, которые чаще всего происходят при межвидовой передаче возбудителя. При этом стоит отметить, что научного доказательства передачи новой коронавирусной инфекции от животных людям нет, об этом не раз сообщала Всемирная организация здравоохранения", - сказал Константин Савенков. Он добавил, что животные могут заражаться и некоторыми другими видами из семейства коронавирусов, отличными от COVID-19.-0-

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