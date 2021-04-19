В России зарегистрировали первый экспресс-тест для привившихся от COVID-19

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Резидент "Сколково" компания "Рапид БИО" совместно с компанией "Авивир" зарегистрировала первый в России экспресс-тест для обнаружения вируснейтрализующих антител после вакцинации от коронавируса, сообщает РБК.

По данным разработчиков, для теста необходима капля крови. Результат определится через 15 минут, его достоверность - 96%.

Пройти тестирование можно самостоятельно в домашних условиях. В комплект с тестом входят: спиртовая салфетка, стерильный ланцет, пипетки для переноса биообразца.

Тест полезен как перед вакцинацией, так и после для контроля за образованием устойчивого иммунного ответа. Экспресс-тест также улавливает устойчивые антитела IgG, возникшие после болезни.

В декабре генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов сообщил, что организация разработала экспресс-тест-систему, благодаря которой можно выявить антитела к коронавирусу у тех, кто уже привился против инфекции. Однако этот экспресс-тест пока не был зарегистрирован.-0-