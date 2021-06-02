В России зарегистрировали препарат для лечения и профилактики пневмонии при COVID-19

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России сообщило о регистрации препарата "Лейтрагин", предназначенного для лечения и профилактики пневмонии при COVID-19. Об этом сообщается на сайте ФМБА.

"Клинические исследования подтвердили эффективное профилактическое действие "Лейтрагина" в отношении респираторных вирусных инфекций, в первую очередь вызванных SARS-CoV-2. Это нам позволяет уже сейчас понять направление наших дальнейших пострегистрационных исследований препарата для лечения новых опасных заболеваний", - заявила руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.

Клинические исследования "Лейтрагина" проводились с 15 апреля 2020 года в нескольких научно-клинических центрах ФМБА России. "Исследования подтвердили высокую эффективность и безопасность применения данного лекарственного средства у пациентов с пневмонией при COVID-19 по сравнению со стандартной терапией", - заявил директор Научного центра биомедицинских технологий ФМБА России Владислав Каркищенко.

В ходе исследований, участие в которых приняли 320 пациентов со среднетяжелым течением новой коронавирусной инфекции, было установлено, что в группе пациентов, получавших "Лейтрагин", не было не только ни одного смертельного исхода, но и не было случаев перехода заболевания в более тяжелую форму. Время выздоровления пациентов, получавших "Лейтрагин", сокращалось до 8 суток, по сравнению с 14 сутками в контрольной группе получавших стандартную терапию.

"Лейтрагин" - это первый представитель нового класса лекарственных средств, направленных на профилактику и борьбу с цитокиновым штормом, отягощающим течение коронавирусной инфекции. Цитокиновый шторм предшествует возникновению острого респираторного дистресс синдрома, полиорганной недостаточности, а также нарушениям свертывающих свойств крови, которые являются основными причинами смертности при COVID-19. Поэтому борьба с цитокиновым штормом имеет особую важность для лечения пациентов с COVID-19.

В отличие от других антицитокиновых препаратов, отмечает ФМБА, "Лейтрагин" безопасно подавляет высвобождение множества цитокинов и других медиаторов воспаления, воздействуя сразу на несколько основных сигнальных путей в иммунной системе. Кроме того, применение "Лейтрагина" характеризуется отсутствием нежелательных побочных эффектов в отличие от других антицитокиновых препаратов, используемых для лечения COVID-19.-0-