В России зарегистрировали препарат для пациентов со СМА "Золгенсма"

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав России выдал регистрационное удостоверение препарату для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) "Золгенсма". Об сообщает ТАСС со ссылкой на сайт государственного реестра лекарственных средств Минздрава РФ.

Спинальная мышечная атрофия - группа наследственных заболеваний, протекающих с поражением или потерей двигательных нейронов. Заболевание приводит к постепенному ослабеванию мышц, угасанию двигательных и дыхательных функций. СМА у детей встречается примерно один раз на 7 тыс. новорожденных и является самой частой причиной генетически обусловленной детской смертности. Для лечения заболевания применяются препараты "Золгенсма" и "Спинраза".

Препарат "Золгенсма" включен в книгу рекордов Гиннесса как самое дорогое лекарство в мире, стоимость одного укола составляет порядка 160 млн российских рублей.-0-