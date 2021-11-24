В России зарегистрировали вакцину от COVID-19 для детей старше 12 лет

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакцина от коронавируса для детей старше 12 лет "Спутник М" сегодня получила регистрацию в России. Об этом заявил заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Денис Логунов, сообщает газета "Известия".

"Сегодня получено разрешение на использование "Спутника" уже в детской популяции, вакцина получила регистрацию, можем поделиться этим радостным фактом", - сказал Денис Логунов.

Вместе с тем президент России Владимир Путин сегодня заявил о необходимости подумать над созданием вакцины от коронавируса для детей старше двух лет.

19 ноября заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что клинические исследования вакцины "Спутник М" для подростков показали ее безопасность. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в свою очередь отметил, что у подростков в возрасте от 12 до 17 лет антитела вырабатываются лучше, чем у взрослых. Вакцина "Спутник М", так же как и "Спутник V", состоит из двух компонентов, но содержит одну пятую дозы.-0-