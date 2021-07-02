В России зарегистрирован максимум смертей из-за коронавируса за сутки

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 679 против 672 днем ранее, что является максимальным значением с начала пандемии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

Всего из-за инфекции в стране умерли 136 565 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до 2,46%.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 218, до 5 561 360. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,42%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 18 197, до 5 035 518, это максимальное значение с 19 февраля. Доля выписанных пациентов составляет примерно 90,5% от общего числа заразившихся.-0-