В России зарегистрирован первый в мире тест для диагностики хронической ишемии мозга

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) зарегистрировала уникальный тест для диагностики хронической ишемии мозга. Тест был разработан российскими учеными и производится полностью в российской компании, сообщил ТАСС.

Команда научного проекта провела десятки клинических исследований в России, Европе и в США, в результате была доказана эффективность и безопасность данного теста, который определяет уровень антител NR2, являющихся биомаркером ишемии головного мозга. О наличии хронической ишемии головного мозга и риска развития инсульта свидетельствует повышенный уровень этих антител в венозной крови.

Сейчас ведется работа по апробации тестов в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга, хотя впервые новый метод диагностики будет внедрен в Бурятии. Идут переговоры по экспорту продукции на рынки Японии, Китая и ЕС.

Хроническая ишемия головного мозга более известна под названием "недостаточность мозгового кровообращения".-0-