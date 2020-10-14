В России зарегистрирована вторая вакцина от коронавируса

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент РФ Владимир Путин сообщил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса и скорой регистрации третьей, сообщает ТАСС.

"Новосибирский центр "Вектор" зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину против коронавируса "ЭпиВакКорона", - сказал Владимир Путин, открывая совещание с членами правительства.

"Насколько я знаю, у нас на подходе еще третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук", - уточнил Владимир Путин.

В свою очередь вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что клинические исследования третьей российской вакцины от коронавируса завершатся к декабрю.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава РФ. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. Как отметили в Минздраве, опыт применения подобных препаратов показывает, что они способны давать иммунитет до двух лет. В пострегистрационных исследованиях примут участие 40 тыс. человек, 10 тыс. из которых получат плацебо вместо вакцины.-0-