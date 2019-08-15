В Подмосковье самолет совершил аварийную посадку после взлета, пострадавших нет

15 августа, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг утром совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский после возгорания двигателя при взлете. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, все пассажиры эвакуированы.

"Пострадавших, предварительно, нет", - сказал источник. Самолет следовал по маршруту Жуковский - Симферополь. Гендиректор авиаперевозчика Сергей Скуратов сообщил, что оба двигателя самолета отключились из-за попадания в них птиц. "Двигатели выключились, экипаж произвел посадку в километре от полосы", - сказал он.

Никто из пассажиров лайнера не нуждается в госпитализации, все получают помощь на месте, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. "В результате аварийной посадки пассажирского самолета в Раменском районе, по предварительным данным, пострадавших нет. Все пассажиры эвакуированы. На месте работают 20 бригад скорой помощи и 2 вертолета. Всем пассажирам на месте оказывается медицинская помощь", - сказал собеседник агентства.-0-