В российском Дзержинске объявлен режим ЧС после взрывов на заводе

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Дзержинска Нижегородской области (Россия) объявили режим чрезвычайной ситуации после взрывов в цехе по производству тротила на ГосНИИ "Кристалл", в результате которых, по последним данным, пострадали 38 человек, сообщает ТАСС.

В Нижегородской области на заводе прогремели взрывы После взрывов начался пожар, который охватывает около 100 кв.м завода. Сообщается о 19 пострадавших, которые получили осколочные ранения.

Режим ЧС распространяется также на близлежащие поселки Пыра, Желнино, кордон Лесной.

Возможная причина происшествия - нарушение техники безопасности. По одной из версий, рабочие уронили готовую продукцию, после чего произошли взрывы и возник пожар на площади около 100 кв.м. Одно здание полностью разрушено, а у соседнего есть повреждения.

По предварительным данным, погибших нет. За медицинской помощью обратились 38 человек, 11 из которых после осмотра медиков отпущены домой. Четверо находятся в тяжелом состоянии.

В ликвидации последствий взрывов задействованы около 350 человек и 40 единиц техники.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.

Государственный научно-исследовательский институт "Кристалл" был открыт в 50-е годы XX века. Специализируется на создании взрывчатых веществ и составов, а также безопасных технологий их производства, испытаний, транспортировки и утилизации. В 2011 году начал работу под управлением госкорпорации "Ростехнологии".-0-