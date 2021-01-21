Фото из архива
21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В российском городе Электросталь автобус врезался в здание кинотеатра, 10 человек пострадали, сообщает ТАСС.
"Пострадавших в ДТП в Электростали, предварительно, уже 10 человек", - сообщили в медицинских кругах.
Авария произошла сегодня утром на улице Тевосяна в Электростали. По предварительной информации источника ТАСС в экстренных службах, водитель автобуса не справился с управлением и въехал в угол кинотеатра "Современник". Всего в момент аварии в автобусе находились 20 человек.-0-