В российском Коврове мужчина взорвал гранату в магазине

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина взорвал гранату в магазине на местном рынке города Ковров во Владимирской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В Коврове мужчина взорвал гранату в магазине, он пострадал и был госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

Правоохранительные органы устанавливают мотивы подрывника. Также выясняется, где он взял гранату.

По информации регионального управления МВД, пострадали три человека. "В полицию города Коврова поступило сообщение о хлопке в торговом центре "Рынок Октябрьский". Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что, по предварительным данным, произошел бытовой конфликт между тремя гражданами. В результате происшествия пострадали трое человек, которые были госпитализированы в медучреждение", - говорится в сообщении на сайте УМВД.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, хлопок мог произойти из-за использования взрывного устройства, которое мужчина использовал по мотивам ревности к жене. "Возможно, это была граната или другое устройство. Обстоятельства выясняются", - сказал собеседник агентства.

В приемном отделении Ковровской центральной районной больницы рассказали, что пострадавших доставили в травматологическое отделение. "Сейчас их оперируют. О тяжести состояния информации пока нет", - заявили в больнице.-0-