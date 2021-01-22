В российском Красноармейске 145 человек обратились за медпомощью с признаками отравления

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В российском Красноармейске 145 учащихся и работников двух школ обратились за медицинской помощью с признаками отравления, сообщает ТАСС.
В пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России сообщили, что большинство отравившихся - дети. Двое школьников госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.
Отмечается, что всем пострадавшим оказали необходимую помощь, назначили антибактериальную и симптоматическую терапию, а также установили медицинское наблюдение.
По предварительным данным, у пострадавших обнаружен норовирус, но микробиологические исследования продолжаются.
Территориальный отдел ФМБА проводит эпидемиологическое расследование. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.-0-