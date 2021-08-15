В российском Кызыле состоялась жеребьевка участников конкурса "Военное ралли - 2021"

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15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В российском Кызыле (Республика Тыва) состоялась жеребьевка участников конкурса "Военное ралли - 2021". Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.Первый этап международного конкурса пройдет 23 августа. Команда белорусских военных водителей будет стартовать шестой.Конкурс "Военное ралли" состоит из четырех этапов - "Индивидуальная гонка", "Гонка с преследованием", "Командная гонка" и "Огневой этап".Международные соревнования "Военное ралли" пройдут в трех районах Республики Тыва и на горном полигоне Кара-Хаак.-0-