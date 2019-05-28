В российском Приморье перевернулся туристический автобус, есть погибшие

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туристический автобус, перевозивший граждан КНР, перевернулся в Уссурийске (Приморский край России). Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

В автобусе находились более 40 граждан КНР. В результате ДТП два человека погибли, еще 19 получили ранения.

Авария произошла сегодня в 9.00 по московскому времени. Водитель, управляя автобусом Kia, съехал с дороги вправо, после чего транспортное средство опрокинулось. Автобус следовал по маршруту Пограничное-Владивосток, проинформировали в ГИБДД России. По предварительным данным, причиной ДТП послужило плохое самочувствие водителя.

На месте ЧП, по данным администрации Приморья, работают четыре бригады скорой помощи, продолжаются спасательные работы. Туда выехали директор департамента здравоохранения Приморского края РФ Виктор Фисенко и замдиректора департамента туризма Владимир Щур. Также на месте находится представитель туристической компании, привлечены сотрудники страховой компании "Гелиус" и центра медицины катастроф.-0-