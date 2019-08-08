В российском Северодвинске горит воинская часть

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в воинской части в Северодвинске (Архангельская область РФ) один человек погиб и по меньшей мере 10 пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"В результате ЧП один человек погиб. Инцидент начался с судна, сейчас там пожар", - сказал собеседник агентства.
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов подтвердил факт происшествия, отметив, что есть пострадавшие. "Пострадавшие есть, на место направлена санитарная авиация", - сказал он.
Радиационный фон в Северодвинске в норме. По словам губернатора, эвакуировать население города из-за пожара не нужно.
Другие подробности инцидента пока не сообщаются.-0-
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