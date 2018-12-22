В российском Соликамске на шахте произошел пожар, под землей остаются 9 человек

22 декабря, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности на строящемся стволе рудника шахты в Соликамске Пермского края. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону, сообщает ТАСС.

Пожар произошел в первой половине дня 22 декабря. Горел проходческий полок (конструкция для проходки вертикальных стволов шахты) диаметром 7 м. "В зоне задымления находятся девять сотрудников подрядной организации, имеются основания полагать, что люди погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть трех и более лиц")", - говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, строительные работы на руднике шахты производили работники сторонней подрядной организации. Восемь из 17 человек, находившихся в момент задымления под землей, выведены на поверхность, они не пострадали. Связи с остающимися под землей людьми нет.

Создана следственная группа, которая усилена опытными следователями отделов по расследованию особо важных дел, следователями-криминалистами и следователями следственного отдела по городу Березники, уточнили в следственном управлении СК. Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем регионального следственного управления СК РФ.-0-