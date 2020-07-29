В Россию осенью-зимой придут новые штаммы гриппа - Роспотребнадзор

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые штаммы вируса гриппа, от которых россияне еще не прививались, придут в страну осенью-зимой, заявила сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Прогноз Всемирной организации здравоохранения в том, что вирусы гриппа к нам придут такие, от которых мы не привались ни в прошлом году, ни в предыдущие годы", - сказала она на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в России.

"И это еще раз подчеркивает актуальность иммунизации от гриппа в этом сезоне", - заявила Анна Попова. Охват плановыми прививками в РФ - не менее 95%, важно не снижать этот показатель, отметила она.-0-