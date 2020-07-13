В Ростове-на-Дону задержаны готовившие теракты в школах и больницах сторонники ИГ

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ростовской области ФСБ обезвредила группу сторонников запрещенной в России международной террористической организации (МТО) "Исламское государство" (ИГ), планировавших теракты в школах и больницах, сообщает ТАСС.

"ФСБ России на территории Ростовской области вскрыта и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников МТО "Исламское государство", в состав которой входили шесть жителей региона из числа граждан одной из среднеазиатских стран и России. Они готовили нападения на сотрудников полиции и планировали совершение террористических акций в медицинских и учебных заведениях", - рассказали в ФСБ.

При попытке задержать главаря группы в Азовском районе Ростовской области он открыл огонь из автомата Калашникова по сотрудникам спецподразделения ФСБ России, привел в действие самодельное взрывное устройство, получив при этом ранения, несовместимые с жизнью. В Ростове-на-Дону задержаны остальные пять членов группы.

Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года группировка "Исламское государство" (до 2014 года - "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.-0-