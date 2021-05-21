В Ростовской области на очистных сооружениях произошло ЧП - 10 человек погибли

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории поселка Дмитриадовка Ростовской области во время очистки коллектора погибли 10 человек, причиной смерти рабочих стал выброс метана, сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации Таганрога Андрея Лисицкого.

"По уточненным данным на 15.30 в результате аварийной ситуации на очистных сооружениях канализации в поселке Дмитриадовка на насосной станции сырого осадка количество погибших увеличилось до 10 человек. Госпитализированы восемь человек", - говорится в сообщении на сайте администрации города.

Глава региона Василий Голубев в рамках заседания комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию также сообщил, что после ЧП два человека находятся в очень тяжелом состоянии, еще шесть - в реанимации.

"Восемь человек находятся в больнице, двое из них в очень тяжелом состоянии. Шесть человек в реанимации", - сказал он.

В пресс-службе главного управления МЧС России по Ростовской области сообщили, что поисковые работы на месте ЧП продолжаются. Задействован 51 человек и 16 единиц техники. На месте работают психологи МЧС.-0-