В Ростовской области при взрыве газа в жилом доме погибли два человека

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ростовской области в поселке Чистоозерный в многоквартирном доме при взрыве газа погибли два человека и два пострадали. Взрыв повредил семь квартир, три из них разрушены, обрушилась кровля здания на площади 50 кв.м, сообщает ТАСС.

Сообщение о происшествии поступило спасателям сегодня в 00.30. По последним данным МЧС, погибли два человека - мужчина и ребенок. Еще двое пострадали, в том числе в тяжелом состоянии госпитализирована пожилая женщина. Всего спасено и эвакуировано 16 человек. 13 жителей дома находятся в пункте временного размещения, который организовали в Богдановской участковой больнице. С ними работают психологи МЧС России. По данным местных властей, некоторые жильцы расположились у родственников.

Сейчас на месте работают спасатели. Они разбирают завалы, снимают плиты, угрожающие опасности. Работы осложнены угрозой обрушения дома.

После комиссия даст заключение, подлежит ли дом восстановлению.

Власти Ростовской области окажут помощь семьям погибших и пострадавших при взрыве газа в жилом многоквартирном доме в поселке Чистоозерный Ростовской области.-0-