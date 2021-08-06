В Ростовской области столкнулись девять автомобилей - четыре человека погибли

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожно-транспортное происшествие с участием девяти автомобилей произошло на участке трассы М4 "Дон" в Аксайском районе Ростовской области. В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе один ребенок, пятеро пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МЧС.

"Поступила информация о ДТП с участием девяти автомобилей на 1070-м км федеральной автодороги М4 "Дон" (две грузовые и семь легковых машин)", - сообщил представитель ГУ МЧС. В пресс-службе МЧС добавили, что сообщение о ДТП поступило в 11.05. На место аварии направлены спасатели для деблокирования пострадавших. Для ликвидации последствий ДТП привлекли 13 человек и три единицы техники.

Прокуратура области начала проверку в связи с ДТП. На место аварии выехал заместитель прокурора Ростовской области и прокурор Аксайского района.-0-